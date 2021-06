VIDEO Şofer din Botoşani, băut şi cu o femeie dezbrăcată în dreapta. A fost blocat în trafic de alţi şoferi Un barbat din Botoșani a fost blocat in trafic de alti soferi, dupa ce oamenii au observat ca acesta conducea haotic, fiind la un pas sa loveasca alte autoturisme. Era baut, iar in dreapta avea o femeie dezbracata. Șoferul a fost oprit cu forța de alți șoferi, iar unul dintre ei i-a scos cheile din […] The post VIDEO Sofer din Botosani, baut si cu o femeie dezbracata in dreapta. A fost blocat in trafic de alti soferi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

