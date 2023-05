VIDEO. Șofer de tir român, spaima croaților: a intrat pe contrasens pe autostradă. Manevre periculoase pentru a întoarce camionul Un șofer de tir roman a intrat pe autostrada pe contrasens, iar in incercarea lui de a intoarce mastodomul, a lovit parapeții. Poliția croata a intrat in alerta dupa ce pe rețelele de socializare au aparut mai multe imagini in care un șofer roman de TIR face manevre periculoase pe autostrada care leaga capitala Zagreb […] The post VIDEO. Șofer de tir roman, spaima croaților: a intrat pe contrasens pe autostrada. Manevre periculoase pentru a intoarce camionul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

