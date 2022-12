Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la liceu tehnologic din Sighetu Marmației, județul Maramureș și-a batut colegul, tatal și dirigintele cu un baston telescopic. Martorii spun ca baiatul ar fi consumat substanțe interzise și ca acestea ar fi dus la comportamentul violent, . potr

- Compania de stat Energocom a semnat un contract pentru acces la gazele naturale și transportarea lor prin intermediul rețelelor de transport de gaze ale Bulgartransgaz. Documentul a fost semnat joi la Chisinau in fata presedintelui Maia Sandu si a omologului sau bulgar, Rumen Radev.

- Jandarmii care se aflau in patrulare in zona instituțiilor de invatamant din municipiul Targoviște au fost sesizați de catre agentul de paza al unui liceu despre faptul ca in unitatea școlara s-a produs un incident. Avand in vedere aspectele semnalate, jandarmii s-au deplasat in zona indicata și au…

- Nici dispozitivul de supraveghere electronica nu ii poate opri pe unii agresori. Un vrancean care avea aplicata o astfel de brațara de cateva zile, a reușit sa distruga dispozitivul și probabil credea ca a scapat, in condițiile in care este cercetat intr-un dosar in legatura cu rele tratamente aplicate…

- Scene violente s-au petrecut luni seara pe un bulevard din Timișoara. Un tanar șofer de 21 de ani a fost luat la bataie de un barbat din cauza unei parcari. In urma incidentului, politistii din Timisoara au intocmit un dosar penal pentru a-l identifica pe agresor, potrivit site-ului local Opinia Timișoarei…

- Un bistrițean s-a ales cu ordin de restricție, dupa ce și-a batut nevasta. Totul s-a intamplat pe o strada din Bistrița. Un cuplu de bistrițeni a inceput sa se certe ieri, pe o strada din Bistrița. Imediat, barbatul a trecut la fapte, și a lovit-o pe soția sa. Polițiștii au intervenit și i-au desparțit.…

- Un barbat de 38 de ani din satul Mascurei, comuna vasluiana Pogana, și-a luat la bataie soția pe fondul geloziei, dar și pe cei doi copii mici, de 12 și 9 ani, care au incercat sa-l opreasca.