Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost accident grav de o mașina pe o trecere de pietoni din Capitala, miercuri seara, anunța Agerpres.Accidentul s-a produs pe Bulevardul Ferdinand din București, in sensul de mers catre Șoseaua Mihai Bravu.In urma accidentului de pe trecerea de pietoni, barbatul a fost ranit grav și a fost…

- Fostul președinte Traian Basescu a prezentat duminica seara, la Romania TV, lista candidaților PMP la primariile celor 6 sectoare din București dar și la Primaria Capitalei și a precizat ca fiecare din candidați are peste 10% in sondaje și „e o echipa care se bate cu orice partid de 30%”:Primaria…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost prins de politistii din Olt, dupa ce a intrat intr-o sala de jocuri de noroc din Caracal si a amenintat-o pe casiera, solicitandu-i banii din seif. In scurt timp, acesta a disparut din sediul Poliției

- Poliția s-a autosesizat in baza unei postari publicata pe o rețea de socializare, unde mai mulți tineri se deplaseaza cu un automobil, iar unul din ei a efectuat o impușcatura.Astfel, cazul a fost inregistrat la Inspectoratul de Poliție Ciocana.

- Cadavrul unui barbat cu o punga trasa in cap a fost gasit, joi dimineata, pe o strada din sectorul 6 al Capitalei. Un barbat care iși plimba cainele prin zona a descoperit cadavrul și a alertat imediat Poliția.

- Incident tragic in sectorul Botanica al Capitalei. Un barbat de 66 de ani a cazut in gol de la etajulul cinci al unui bloc de locuit. Barbatul a sarit de la geamul bucatariei dupa ce s-a certat cu soția sa.Poliția a fost alertata in juru orei 7.

- Muncitorii Primariei Capitalei au gasit recent urme de gloanțe de la Revoluția din 1989 pe fațada unei cladiri monument istoric din București, de pe Calea Victoriei - imobil care a intrat in reparații, potrivit lui Marius Coaje, consilier al primarului general Gabriela Firea.Urmele de gloanțe…

- Candidat la prezidențiale, Alexandru Cumpanașu, a fost suspendat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Național de Aparare, pentru declarațiile sale publice. Cumpanașu considera ca aceasta decizie este inca o dovada ca nu mai este omul sistemului, așa cum s-a vorbit in spațiul public.Citește…