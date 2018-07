Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante vin din Kiev, unde un militar și-a dat foc in semn de protest chiar in fața Ministerului Apararii ucrainean. Acesta face parte dintr-un batalion de voluntari și deja de doi ani lupta ca el si camarazii lui sa fie recunoscuți drept participanți ai conflictelor armate.

- Ca parte a celei mai recente acțiuni pentru contracararea influenței autoritaților de la Moscova in Ucraina, Pentagonul a anunțat vineri ca va acorda Ucrainei 200 de milioane de dolari sub forma de asistența de securitate.

- La intoarcerea din voiajul Navei scoala "Mircea", in aplauzele si uralele colegilor, tanarul ofiter Silivestru Cristian, i a propus iubitei sale, Roxana Onofrei, sa si uneasca destinele.Cristian a afirmat ca momentul nu a fost premeditat, iddea sa si ceara aleasa inimii de sotie pe puntea Navei scoala…

- Masina spulberata de tramvai, la Arad, duminica dimineața. Autoturismul a fost avariat in proportie de 80%, pagubele fiind considerabile. Imagini surprinzatoare au fost surprinse de camerele de supraveghere la Arad, unde un autoturism a fost spulberat de un tamvai plin cu calatori. Soferul, care a ieșit…

- Vehiculul a fost luat de la baza Garzii Nationale Ford Pickett, marti, si condus in viteza prin Richmond, capitala statului Virginia.Imagini postate pe retele de socializare arata ca peste zece masini de politie au fost angajate in urmarirea transportatorului de personal, care nu era echipat…

- Trofeul Ligii Campionilor da naștere unor noi tensiuni intre Ucraina și Rusia. Jurnaliștii ruși au denunțat o abatere grava de la regulile UEFA, care le-a dat prilejul sa aduca o serie de acuzații in directia lui Andriy Pavelko, președintele Federației de la Kiev și

- Scena groaznica in centrul orasului Lutk din Ucraina. Un barbat și-a turnat pe haine o substanța inflamabila și și-a dat foc. Incidentul s-a intamplat in timpul unui concert, sub privirile a zeci de oameni.

- Incident ingrozitor in orasul Sankt Petersburg din Rusia. Trei oameni au fost calcati de un tanc in timpul unui eveniment militar. S-a intamplat dupa ce vizitatorii au fost lasati sa urce in masinile de razboi si sa mearga cu ele pe un teren nisipos.