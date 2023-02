[VIDEO] Șocant: un autoturism a fost incendiat la Ineu Un autoturism a fost incendiat noaptea trecuta in orașul Ineu. Focul a fost provocat in mod intenționat. Organele de ancheta sunt pe urmele faptașului. „Un autoturism parcat pe marginea unui drum din orașul Ineu a fost distrus in totalitate, in urma unui incendiu. Alarma s-a dat marți seara (31.01.2023), in jurul orei 23:15, iar la […] The post [VIDEO] Șocant: un autoturism a fost incendiat la Ineu first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post [VIDEO] Șocant: un autoturism a fost incendiat la Ineu appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

