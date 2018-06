Stiri pe aceeasi tema

- Cativa fani mexicani merg peste tot in Rusia cu o fotografie in marime naturala a prietenului lor, imprimata pe un carton. Ei spun ca prietenul lor nu a fost lasat de sotie sa mearga la Cupa Mondiala, scrie digi24.ro.

- Creatoarea de moda Kate Spade, in varsta de 55 de ani, a fost gasita fara viata in apartamentul ei din New York, iar politia suspecteaza ca s-a sinucis, scrie digi24.ro.Autoritatile au transmis ca angajatii designerului au gasit-o, marti, in jurul orei 10.

- Un caz halucinant a avut loc în București, unde un copil de 9 ani este suspectat ca și-ar fi înjunghiat bunica în zona gâtului, cu un cuțit.Accidentul socant a fost anuntat la numarulunic de urgenta 112 chiar de catre copilul de 9 ani, care a transmis ca bunica…

- Bebelușul de numai un an a fost lasat in mașina, prinsa in scaunul special pentru copii. Tatal ei adoptiv a uitat o zi intreaga ca fetița se afla acolo. Incidentul care a avut loc in East Nashville, SUA, este de-a dreptul șocant.

- Incidentul s-a petrecut a școala gimnaziala din Bistrița-Bargaului. O fetița de 11 ani, eleva in clasa a IV-a a fost scoasa la tabla, alaturi de alți trei colegi, iar invațatorul Dumitru Dragota le-a cerut sa rezolve un exercițiu la matematica. Fetița s-a blocat și nu a mai scos niciun cuvant,…

- Trei barbati au fost retinuti dupa ce au jefuit straini prin metoda “Maradona”. Incidentul s-a petrecut, luni dupa-amiaza, in centrul Capitalei, o zona frecventata de turisti din alte tari. Judiciaristii Sectorului 1 i-au prins in flagrant pe talhari chiar in momentul in care, dandu-se politisti, inselau…

- Incidentul s-a produs în timp ce polițistul îl audia pe un barbat acuzat de un furt. Suspectul era cunoscut ca bolnav HIV. Totul s-a petrecut în secția de poliție din Siliștea, județul Constanța, vineri, 4 mai, în timpul unei audieri. Polițistul îl cerceta pe barbatul…

- O fetita de 5 ani a fost de negasit de ieri de la orele pranzului. Azi noapte, micuta a fost gasita fara suflare, potrivit vasiledale.ro. Se pare ca micuta a fost violata inainte de a fi ucisa.