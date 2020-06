Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste au avut loc in mai multe state americane, in urma mortii lui George Floyd, marcand a zecea zi de manifestatii. Doi politisti americani au fost filmati cum trantesc la pamant un barbat de 75 de ani, in Buffalo, New York. Imagini care va pot afecta emoțional!

- Politisti din cadrul Poliției orașului Ungheni și Secției de Poliție Rurala nr. 4 Ungheni au oprit in trafic joi, 21 mai, in jurul orei 23.00, pe DC 124, pe raza localitații Vidrasau, un autoturism condus de un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Sanpaul. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul…

- Joi, 2 aprilie. 13 noi decese ridica numarul persoanelor ucise de Covid 19 la 107. Iata o statistica in care avem si cazurile, mai puțin numele decedaților: Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul…

- Un barbat din New York si-a ascuns simptomele de coronavirus, astfel incat sa poata intra in maternitatea la care era internata sotia sa, care a nascut saptamana trecuta., relateaza Mediafax.

- Un barbat de 45 de ani, din Liteni, dat in urmarire naționala, dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea a fost reținut ieri de polițiști, in localitatea de domiciliu. El are de ispașit o pedeapsa de 10 luni de inchisoare pentru abandon de familie. Masura a fost dispusa de Judecatoria Suceava…