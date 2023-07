Video şocant în India! Două femei sunt scoase dezbrăcate pe stradă de un grup de bărbaţi înainte de a fi violate în grup Video socant in India! Doua femei sunt scoase dezbracate pe strada de un grup de barbati inainte de a fi violate in grup O inregistrare video care arata doua femei dezbracate scoase „la parada” pe strada de o multime de barbati, inainte de a fi violate in grup, in statul Manipur din nord-estul Indiei, care este afectat de conflicte etnice violente, a starnit un nou scandal si indignare in cea mai populata tara din lume, relateaza BBC. CITESTE SI BREAKING NEWS Legea așteptata de mulți proprietari de locuințe a fost promulgata: Instituțiile publice vor fi obligate sa ofere sprijin 19:30 667… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI BREAKING NEWSașteptata de mulți proprietari de locuințe a fost promulgata: Instituțiile publice vor fi obligate sa ofere sprijin 19:30 667…

Stiri pe aceeasi tema

- Un preot hindus din nordul Indiei spune ca numarul cadavrelor aduse la un crematoriu de pe malul raului Gange s-a dublat in ultima saptamana, din cauza valului de caldura care face ravagii in unele parți ale țarii, potrivit Reuters.„Situația de aici s-a schimbat in ultimele patru-cinci zile. A ajuns…

- Un tren de pasageri a deraiat și s-a ciocnit de un marfar. Accidentul a avut loc vineri, in districtul Balasore din Odisha, in estul Indiei. Cel puțin 50 de oameni au murit și alte cateva sute au fost ranite in urma evenimentului feroviar.

- Un grup de migranti, printre care femei si copii, blocat de mai multe zile la frontiera polonezo-belarusa. Un grup de migranti, printre care femei si copii, ramane blocat la granita polonezo-belarusa, a anuntat luni politia de frontiera poloneza, acuzata de activisti ca nu ii lasa pe acesti migranti…

- Conflict intre Politia Locala a Municipiului Craiova si o femeie din oras careia i s-a ridicat masina chiar de la poarta casei, situata pe strada 24 Ianuarie. Femeia ii acuza pe locali de faptul ca nici macar nu au incercat sa se ia legatura cu ea si ca i-a fost ridicat autoturismul, iar abia dupa insistentele…

- Dupa lidera mondiala Iga Swiatek, a venit randul unei alte sportive de top sa ceara premii egale in tenis intre femei și barbați. Prezenta la Roma acolo unde participa la turneul de la Foro Italico, Ons Jabeur solicita conducatorilor sportului alb sa egalizeze fondul de premiere intre WTA și ATP la…

- Nr. 102 102 din 24 Aprilie 2023 COMUNICAT DE PRESA DACA VREI SA DEVII POLITIST, INSCRIE TE Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita, cu sediul in municipiul Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, nr. 13 15, judetul Ialomita , organizeaza recrutarea si selectia candidatilor pentru admiterea in cadrul…