Scene violente in orașul Calafat din județul Dolj, unde un baiat a fost pus la zid și batut de alți trei copii. Intreaga agresiune a fost filmata chiar de cei care l-au lovit pe baiat cu palmele și pumnii. (Afla de aici cum poți castiga și tu de acasa chiar și 10.000 dolari lunar) Potrivit reprezentantilor […] The post VIDEO ȘOCANT. Copil batut cu bestialitate la Calafat și filmat de agresori. Mama baiatului: „Am crezut ca mor…” appeared first on Cancan.ro .