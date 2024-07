Stiri pe aceeasi tema

- Strazile Parisului au prins viața vineri dimineața cand Snoop Dogg, rapperul american emblematic, a luat parte la ștafeta torței olimpice. Artistul in varsta de 52 de ani, cunoscut pentru stilul sau unic și carisma sa, a adus flerul sau caracteristic la eveniment, spre deliciul spectatorilor. Facand…

- Președintele Joe Biden a spus miercuri seara, intr-un discurs din Biroul Oval, ca „preda ștafeta unei noi generații” pentru a uni țara, explicand pentru prima data americanilor ieșirea sa brusca din cursa prezidențiala din 2024. „Venerez aceasta funcție, dar imi iubesc țara mai mult”, a spus el. Biden…

- Ministerul rus al Apararii a propus o revizuire a granițelor apelor teritoriale rusești din Marea Baltica, conform unui proiect de decret guvernamental, ceea ce a provocat imediat reproșuri din partea Finlandei și Lituaniei, state membre NATO, potrivit agenției Reuters. Potrivit proiectului de decret,…

- Oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat de justitia din Republica Moldova la 15 ani de inchisoare pentru devalizarea sistemului bancar al republicii, a anuntat joi, intr-o declaratie facuta la postul de televiziune pro-Kremlin Russia Today (RT), ca a primit pasaport rusesc, relateaza portalul NewsMaker,…

- Singurul spital de stomatologie construit in București, in ultimii 50 de ani, se va deschide in luna iunie. Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a facut mai multe precizari despre facilitați și modul in care va funcționa unitatea medicala. Cel mai important obiectiv de infrastructura medicala, cu profil…

- Un politist a fost ranit grav intr-o comuna din Iasi. O soferinta a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu si nu a mai putut controla masina. Barbatul a suferit rani grave, a fost operat azi noapte, iar astazi medicii se pregatesc de o noua interventie. Barbatul este in continuare internat in stare…

- Evenimentul Noaptea Muzeelor din acest an sta sub semnul intrebarii. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei a anunțat ca intra in greva intrucat angajații sunt revoltați ca trebuie sa lucreze ore suplimentare. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei anunța…

- Prețurile facturilor la gaze naturale și electricitate au scazut, in luna aprilie, fața de prețurile maximale plafonate. Prețurile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% fața de prețurile maximale plafonate. „Au fost emise primele facturi pe luna…