- Smiley a lansat, vineri, pe YouTube, prima sa piesa din 2021, alaturi de Killa Fonic, "Lasa inima sa zbiere!", o piesa despre intimitate, eliberare si tacerea din relatii, care se va regasi pe noul sau album, al cincilea din cariera, informeaza un comunicat Hahaha Production transmis AGERPRES.…

- David Neamțu, absolventul Facultații de Muzica din Timișoara a lansat un cover nou la piesa „Don’t Start Now”, din repertoriul Dua Lipa și pregatește un material discografic propriu. „Am ales aceasta piesa fiindca mi-a mi-a transmis un vibe bun, pozitiv. Am știut ca vreau sa fac un cover dupa aceasta…

- Interpreta rusa Zemfira a lansat primul videoclip muzical din ultimii șapte ani. Videoclipul la piesa "Злой человек" a aparut pe canalul YouTube al interpretei luni, 1 februarie. Dupa cum scrie lenta.ru, in film a videoclip s-a filmat actrița Renata Litvinova. In subtitrarea la video se menționeaza…

- Andia este vocea din super-hiturile trupei DJ Project. Unele dintre cele mai renumite piese ale ei sunt colaborari pe piese cu milioane de vizualizari pe Youtube, precum „Retrograd“, „Salcamii“ sau „Slabiciuni“. Tanara ne-a acordat un interviu in exclusivitate. Hai s-o cunoști! Pandemia te-a prins singura.…

- Cea de-a opta piesa autobiografica „Vantul bate” a fost compusa de Feli la studiourile HaHaHa Production, intr-o seara ploiasa, cu vant puternic, care a inspirat-o pe artista in varsta de 34 de ani sa cante despre toate cele patru anotimpuri traversate cu dragoste alaturi de familia ei, dupa cum insasi…

- Yssa, solista cunoscuta pentru hitul „Tu și eu” care a strans aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube, lanseaza single-ul și videoclipul „Ți-aduci aminte”. Piesa reprezinta o colaborare chiar cu iubitul ei, John Romanu, fost concurent a doua show-uri de televiziune foarte cunoscute. „Ți-aduci aminte”…

- Dupa succesul fulminant al piesei “Dance Monkey” ce a facut inconjurul planetei, artista australiana Tones And I revine cu un nou single, “Fly Away”, disponibil acum pe toate platformele de streaming. Piesa este acompaniata de un videoclip cinematic ce poate fi urmarit pe canalul sau de YouTube și marcheaza…

- Spui Vineri 13 și te gandești la frici și oportunitați nefirești din partea vieții, care sa iți aduca aminte de faptul ca și ghinionul face parte din existența noastra. Dar… enough is enough! BRUJA a lansat conceptul de Vineri 13, care inseamna ca, timp de 6 saptamani, vom putea urmari o piesa noua…