Stiri pe aceeasi tema

- Lumina Sfanta a fost adusa in Romania, in urma cu scurt timp, de la Ierusalim, cu un avion. Delegația Bisericii Ortodoxe Romane va merge la Catedrala Patriarhala, acolo de unde Lumina va ajunge in bisericile din toata țara.Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va aduce Lumina Sfanta in Portul…

- Lumina Sfanta s-a aprins in Sambata Mare, in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, de unde va fi trimisa in tari din intreaga lume, inclusiv in Romania. Sfanta Lumina de la Ierusalim este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se petrec…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va ajunge in toata lumea, inclusiv in Romania. Citeste si: URARI DE PASTE 2020. Cele mai frumoase FELICITARI DE PASTE prin care sa le arati celor dragi ca te gandesti la ei loading...

- Anul acesta nu putem merge la biserica, de Inviere, sa luam Lumina, in urma instituirii starii de urgența de pe teritoriul Romaniei din cauza pandemiei de COVID-19. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a explicat pentru credincioși cum vor fi savarșite slujbele in aceasta…

- Patriarhul Daniel a vorbit, duminica, despre izolare și pocaința, amintind ca suntem chemați la rugaciune, la smerenie și la pocaința pentru a ne transforma, pentru a ne schimba modul de a gandi, de a vorbi și de a fi, modul de a faptui, de a trai și de a lucra. „Vedem ca, in mod neașteptat, nu este…

- Sase medici din Bucuresti, Brasov, Craiova, Pitesti, Miercurea Ciuc si Targu Mures au redactat o scrisoare in care afirma ca nu vor accepta ca in batalia impotriva coronavirusului sa fie cei care raspandesc virusul si vulnerabilizeaza pacientii. ”Un medic contaminat, testat pozitiv pentru coronavirus,…

- Patriarhul Daniel, apel catre credincioși sa aiba incredere in autoritați Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române îi îndeamna pe credinciosi sa respecte masurile luate de autoritati, în contextul decretarii starii de urgenta. La finalul Slujbei Vecerniei de luni…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a adresat, luni, credincioșilor „un cuvant de incurajare si speranta”, in contextul in care pe teritoriul Romaniei a fost decretata stare de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza basilica.ro. "Biserica Ortodoxa Romana se adapteaza treptat…