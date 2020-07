Sloganul "Black Lives Matter" a fost pictat cu litere uriașe în fața Trump Tower de pe 5th Avenue, New York City, potrivit AFP.



O operațiune similara a avut mare succes la începutul lunii iunie la Washington, unde primarul democrat a pictat aceste cuvinte pe o strada care duce la Casa Alba.



La șase saptamâni dupa moartea lui George Floyd, ucis de un ofițer de poliție în Minneapolis pe 25 mai, a fost rândul renuitei strazi New York, care a fost vopsita cu sloganul BLM sub privirile mai multor fotografi și televiziuni.



Primarul de stânga…