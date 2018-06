Stiri pe aceeasi tema

- Tatal fetiței a fost considerat principal suspect in cazul crimei odioase. Cu toate acestea, dupa ore intregi petrecute la interogatoriu, barbatului i-au fost retrase acuzațiile. „S-a auzit vorba ca eu am trait cu fata mea. Nu e adevarat.", a declarat tatal fetei la „Acces Direct", potrivit…

- PSD Maramures ofera 30.000 de lei pentru informatii relevante care sa duca la prinderea criminalului Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare. Printre donatori sunt ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, senatorul Liviu Pop si presedintele CJ, Gabriel Zetea, transmite corespondentul MEDIAFAX.PSD…

- Suspectul principal in cazul fetiței violate și ucise cu bestialitate : TATA micuței! Un detaliu halucinant a pus pe jar anchetatorii din Baia Mare. Daca in urma cu cateva ore mai mulți adolecenți au fost duși la audieri iata ca la aceasta ora principalul suspect este tatal fetiței. Mama Esterei avea…

- Scenariul crimei odioase petrecuta la Baia Mare, in care o fetița de doar 5 ani a fost violata și omorata, a luat o noua intorsatura. Principalul suspect in cazul crimei ar fi chiar parintele micuței.

- Rasturnare de situația in cazul crimei de la Baia Mare, acolo unde o fetița a fost ucisa și batjocorita la inceputul acestei saptamani. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, citate de Antena 1, suspectul principal in cazul oribilei crime ar fi chiar tatal fetiței in varsta de 5...

- RASTURNARE DE SITUAȚIE in cazul CRIMEI fetitei de 5 ani – Principalul suspect ca autor al crimei a fost eliberat. Mai multi minori din municipiul Baia Mare au fost audiati! Din informatiile noastre, anchetatorii dupa ce au prelevat probe biologice si l-au audiat mai multe ore, l-au pus in libertate…

- Informatii bomba in cazul crimei de la Baia Mare, unde o copila de 5 ani a fost abuzata si ucisa cu salbaticie. Anchetatorii au un prim suspect, un fost preot de aproximativ 50 de ani, conform observator.tv.