Metropola Tel Aviv a fost tinta, marti seara, a unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas, relateaza BBC. Cu putin inainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a avertizat ca va lovi Israelul dupa ce fortele aeriene israeliene au distrus o cladire cu 13 etaje in Fasia Gaza. In […] The post VIDEO Situație dramatica in Israel. Hamas a lansat o ”ploaie de rachete” peste Tel Aviv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .