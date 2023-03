VIDEO. Situație de urgență în județul Dolj unde s-a rupt un baraj și a inundat mai multe hectare de teren Situație de urgența intr-o localitate din Dolj unde s-a rupt un baraj. Mai multe hectare de teren au fost inundate, iar drumul din zona este blocat din cauza apei care s-a revarsat. Prefectura a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența. Este vorba despre un baraj privat, iar apa a inundat terenurile persoanei care deține acest […] The post VIDEO. Situație de urgența in județul Dolj unde s-a rupt un baraj și a inundat mai multe hectare de teren appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un baraj dintr-o localitate din Dolj s-a rupt. Sute de hectare de teren au fost inundate, iar drumul din zona este blocat din cauza apei care s-a revarsat. Prefectura a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența.

