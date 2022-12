VIDEO. Situația tensionată în nordul Kosovo: un grup de mascați controlează totul Peste 200 de ofițeri de poliție inarmați din Kosovo, escortați de vehicule blindate, au intrat in aceasta seara in nordul Mitrovica, care este locuit in principal de sarbi. Sarbii susțin ca aceasta este o incalcare a unui aranjament și spun ca iși vor trimite propriile forțe de poliție. Tot nordul Kosovo este acum sub controlul […] The post VIDEO. Situația tensionata in nordul Kosovo: un grup de mascați controleaza totul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Capitala a fost reținuta, fiind acuzata ca a inșelat aproape 40 de persoane carora le promitea ca le va angaja in Poliție, primind in schimb de la acestea sume cuprinse intre 2.700 și 40.000 de lei. Polițiștii au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara in Capitala, intr-un…

- Doua trenuri de marfa care transportau cereale s-au ciocnit, joi dimineata, in zona localitații Dumbraveni, din judetul Vrancea. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea, joi dimineata, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca, in zona Dumbraveni, a avut loc o coliziune intre doua…

- Mii de angajati din Politie, Armata si din penitenciare, precum si zeci de magistrati au depus cereri de incetare a raporturilor de serviciu prin pensionare sau demisie, dupa ce in spatiul public a aparut un proiect de ordonanta de urgenta ”care ar afecta in sens negativ conditiile de pensionare” ale…

- Liberalul Catalin Boboc, fost secretar de stat in Ministerul Muncii și fost senator, este suspectat ca ar avea locuința din municipiul Braila branșata ilegal la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Polițiștii au deschis un dosar penal in acest caz, dezvaluie publicația „Pro Braila”. Potrivit…

- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul pe care formatiunea sa politica il organizeaza…

- Teroriștii au atacat aseara o secție de poliție din orașul Mersin, Turcia. Atacatorii au deschis focul asupra polițiștilor și au detonat un dispozitiv exploziv. Potrivit informațiilor preliminare, doi atacatori sinucigași au aruncat in aer secția de poliție. Al treilea terorist a fost reținut, iar al…

- Un barbat care ar fi atins sicriul reginei Elisabeta a ll-a a fost retinut de politie, relateaza BBC. Politia Metropolitana a transmis ca vineri, in jurul orei 22.00, la Westminster Hall, unde este depus sicriul suveranei britanice, a fost retinut un barbat, motivul fiind incalcarea ordinii publice.…