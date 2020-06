Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a lui Cristofor Columb a fost decapitata marti seara la Boston si o alta a fost tarata langa un lac in Virginia, ca urmare a miscarii anti-rasiste relansate in Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, informeaza AFP. Virginia Foto: (c) Instagram/@Videoguns/via REUTERS In Boston, o ancheta…

- Bustul lui Cristofor Columb din Richmond, Virginia (SUA), a fost doborat de pe soclu, incendiat și aruncat in lacul din parcul Byrd, marți, 9 iunie, in timpul protestelor declanșate de moartea afro-americanului George Floyd, informeaza The Guardian.Conform NBC 12, protestarii au justificat ca descoperitorul…

- Protestatarii Black Lives Matter din Virginia au darâmat o statuie a lui Cristofor Columb din capitala statului american, Richmond, dupa care i-au dat foc și au aruncat-o într-un lac, relateaza Time.Statuia a fost darâmata la mai puțin de doua ore dupa ce protestatarii s-au…

- Situația fara precedent in America! Statuia lui Cristofor Columb, descoperitorul Americii, a fost doborata și incendiata de catre protestatarii din centrul orașului Richmond, marți seara, justificand ca este un criminal și ca nu trebuie sa existe omagiu pentru el: "Columb inseamna genocid!", Mai mult,…

- Situația fara precedent in America! Statuia lui Cristofor Columb, descoperitorul Americii, a fost doborata și incendiata de catre protestatarii din centrul orașului Richmond, marți seara, justificand ca este un criminal și ca nu trebuie sa existe omagiu pentru el: "Columb inseamna genocid!"

- Mii de oameni s-au adunat duminica în capitala belgiana Bruxelles pentru a protesta împotriva rasismului si a violentei politiei, în contextul valului de proteste declansat dupa moartea afro-americanului George Floyd în cursul

- Situația in Statele Unite este tot mai tensionata din cauza protestelor dupa moartea lui George Floyd, iar președintele Donald Trump amenința ca mobilizarea armatei pentru a calma spiritele. CONTEXT: George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul…

- Situatia devinte tot mai grava pe fondul protestelor recente din SUA, unde in mai multe orase au inceput de zilele trecute violentele. Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. In orasul Salt Lake City un barbat a oferit un reactie iesita din comun in…