VIDEO. Siria: Imagini incredibile cu un copil născut sub dărâmături care a fost salvat/Armata rusă oferă asistență medicală victimelor In orașul Alep din Siria, un copil s-a nascut sub daramaturile unei case.Tragedia a facut ca mama sa ramana sub daramaturi, in timp ce baiatul a fost salvat. Atat in Turcia cat și in Siria, oamenii plang și fac eforturi uriașe contra-cronometru pentru a gasi supraviețuitori sub daramaturi. The moment a child was born ???? […] The post VIDEO. Siria: Imagini incredibile cu un copil nascut sub daramaturi care a fost salvat/Armata rusa ofera asistența medicala victimelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase cladiri din Turcia și Siria s-au prabușit in intregime, in urma cutremurului cu magnitudinea 7,8 care s-a produs luni, 6 februarie, in Turcia. Un bloc de locuințe a cazut chiar in timp ce era filmat de cineva. Pe fundal se aud țipetele oamenilor ingroziți. The post Bloc prabușit in direct…

- Bilanțul persoanelor decedate in cutremurul care a lovit Turcia, luni dimineața, ar putea ajunge pana la 10.000, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de CNN. Cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și s-a produs in zona de granița cu Siria, a fost urmat de zeci de replici puternice.…

- Un seism de magnitidinea 7,8 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 4.17 (3.17 ora Romaniei), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri, al carui epicentru a fost localizat in districtul Pazarcik, in apropiere de Gaziantep, in provincia Kahramanmaras (sud-est). Conform ultimelor informații, se pare…

- UPDATE. Numarul morților in Turcia a crescut la 284, a declarat vicepreședintele turc Fuat Oktay. Peste 2.300 de persoane sunt ranite. Noul bilanț al morților din Siria arata ca cel puțin 237 de persoane și-au pierdut viața in urma cutremurului, a anunțat Ministerul Sanatații, citat de AFP. „Șase sute…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 s-a produs, luni dimineata, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria, fiind urmat de 42 de replici. Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Siria si in…

- Un baietel de 6 ani a fost arestat in SUA dupa ce si-a impuscat invatatoarea in sala de clasa. Femeia a fost ranita grav, potrivit poliției. Tragedia a avut loc vineri la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia. „Este vorba de un copil de 6 ani, in prezent se afla in custodie”,…

- Imagini șocante au fost publicate de armata ucraineana, dintr-o drona. Un soldat rus care verifica de dimineața tranșeele in care au dormit camarazii sai și descopera ca trei dintre cei cinci nu mai traiesc. Armata ucraineana a mai publicat imagini cu soldații ruși trimiși pe front acum, la venirea…

- Imagini șocante au fost publicate de armata ucraineana, dintr-o drona. Un soldat rus care verifica de dimineața tranșeele in care au dormit camarazii sai și descopera ca trei dintre cei cinci nu mai traiesc. Armata ucraineana a mai publicat imagini cu soldații ruși trimiși pe front acum, la venirea…