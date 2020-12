Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Platformei Pentru Moldova Sergiu Sirbu evita sa spuna cine este candidatul pentru funcția de premier. Potrivit deputatului, persoana care va fi inaintata nu este membra a Platformei pentru Moldova și este una cu o adevarata autoritate.

- Deputatul Platformei parlamentare "Pentru Moldova", Sergiu Sarbu a anunțat ca acest grup parlamentar are o propunere pentru funcția de premier, pe care o va face publica dupa ce va purta consultari cu alte grupuri parlamentare.

- USR PLUS nu il vrea pe Ludovic Orban in funcția de prim-ministru al Romaniei. Conform unui mesaj oficial al Alianței, propunerea lui Orban „nu raspunde așteptarilor electoratului de centru-dreapta”. „Consideram ca un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, avand in vedere demisia din funcția de…

- USR PLUS iși exprima dorința și disponibilitatea de a continua discuțiile asupra structurii și programului unei guvernari pe baza unei majoritați alaturi de PNL și UDMR. Ambele variante de premier propuse de partide la consultarile cu Președintele Romaniei, Dacian Cioloș din partea USR PLUS…

- „Peneliștii n-au ințeles absolut nimic din votul romanilor”, susține Ciolacu intr-o postare pe rețelele de socialiare. S-a confirmat! Cițu, propunerea liberalilor pentru funcția de premier „Sa il propui premier pe Cițu – groparul economiei romanești este o mare, mare bataie de joc!!! Acești inconștienți…

- Alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile, dar dizolvarea Parlamentului ar fi o procedura mai complicata deoarece sunt deputați care ințeleg ca nu vor intra in noua componența parlamentara daca acestia vor fi declanșate. Declarațiile au fost facute de președintele in funcție, Igor Dodon, in…

- In cadrul evenimentului de lansare in campania electorala a liderului Platformei DA la funcția de președinte, Andrei Nastase, a declarat ca daca va ajunge in fotoliul de președinte, il va numi pe Alexandru Slusari la funcția de premier al Republicii Moldova. „Am decis, alaturi de toți colegii mei din…