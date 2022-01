VIDEO Simona Halep, antrenament special de Rod Laver Arena Pregatirile pentru Australian Open se afla în linie dreapta, iar Simona Halep a avut parte joi de un antrenament special pe Rod Laver Arena cu lidera ierarhiei mondiale.

Simona Halep și Ashleigh Barty s-au antrenat împreuna pe cea mai mare arena din complexul Melbourne Park. Nu este prima data când cele doua aleg sa se pregateasca una contra celeilalte.



Tot pe Rod Laver au mai putut fi vazuți la pregatire și nume importante precum Novak Djokovic (antrenament cu Federico Coria) sau Rafael Nadal.

