VIDEO| Siberia Centrală, devastată de incendii de vegetație și caniculă: Moscova se topește Mari orase rusesti, inclusiv Moscova, sunt afectate de canicula, iar sute de mii de hectare de padure sunt devastate de incendii in anumite regiuni, in Siberia centrala, relateaza Euronews. Recorduri de canicula sunt pe cale sa fie batute in Rusia, informeaza News.ro. Serviciile meteorologice avertizeaza ca aceasta vara ar putea fi una dintre cele mai calde inregistrate vreodata in Rusia. Termometrul a urcat in iunie pana aproape de temperaturi inregisrate in 2012, cand s-au inregistrat recorduri de canicula. Rusia este afectata de canicula vara de mai multi ani,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

