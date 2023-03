Stiri pe aceeasi tema

- Zona centrala a Municipiului Focșani a fost survolata aerian, astazi, de formațiuni de avioane IAR 99, IAK 52 și elicoptere IAR 316b in cadrul evenimentelor organizate cu ocazia implinirii a 110 ani de Aeronautica Militara in Romania! Manifestarile sunt organizate de Asociația „Maraști 1917- Mareșal…

- Ministerul Apararii Naționale desfașoara prin Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I”, activitați de recrutare/ inscriere a tinerilor in vederea școlarizarii in instituțiile militare de invațamant, astfel: 816 locuri disponibile in cadrul Colegiilor naționale…

- Vrancea are mulți tineri talentați, iar unul dintre ei este Alexandru Isac, elev in clasa a XI-a C la Colegiul Național „Unirea‟ Focșani. Membru al echipei de robotica Brickbot CNU, adolescentul s-a facut remarcat in cadrul sezonului de anul acesta al competiției de robotica BRD FIRST Tech Challenge…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania, in regiunea Oltenia, județul Valcea. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul National…

- Directorul cursei, Ilie Roșu, a trimis spre publicare un Comunicat referitor la desfașurarea Maratonului Micii Uniri, și despre organizarea caruia Monitorul de Vrancea a scris pe larg in numarul din 24 Ianuarie. Redam din Comunicat: ”Startul a fost dat din Piața Unirii la ora 07:30. Inainte de start,…