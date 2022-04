VIDEO și FOTO! Sute de poliţişti, jandarmi şi pompieri vrânceni, prezenți în minivacanţa de 1 Mai Sute de polițiști, pompieri și jandarmi vranceni vor fi prezenți in mijlocul oamenilor, in zonele aglomerate sau in locurile unde se vor desfașura diferite evenimente, pentru a asigura siguranța populației in perioada vacanței de 1 Mai. Intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a transmis ca apriape 700 de polițiști vranceni vor fi prezenți in […] Articolul VIDEO și FOTO! Sute de politisti, jandarmi si pompieri vranceni, prezenți in minivacanta de 1 Mai apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

