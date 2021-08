Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte, Claudiu și Andrei, politisti in cadrul Biroului Rutier Focșani faceau parte din dispozitivul care acționa pentru siguranța rutiera-prevenirea consumului de alcool, in municipiul Focșani. In jurul orei 01.00, au observat ca o persoana care conducea din sens opus, la vederea echipajului de…

- Azi-noapte, Claudiu și Andrei, politisti in cadrul Biroului Rutier Focșani faceau parte din dispozitivul care acționa pentru siguranța rutiera-prevenirea consumului de alcool, in municipiul Focșani. In jurul orei 01.00, au observat ca o persoana care conducea din sens opus, la vederea echipajului de…

- Politistii Biroului Rutier efectueaza cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si fals in declarații, fapte prevazute si pedepsite de Codul penal. Astazi, 10 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier Focșani au…

- *DOSAR PENAL PENTRU CONDUCERE FARA PERMIS SI FALS IN DECLARAȚII* Politistii Biroului Rutier efectueaza cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si fals in declarații, fapte prevazute si pedepsite de Codul penal. …

- In jurul orei 22:40, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat in trafic un barbat, in varsta de 42 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. De asemenea, in urma verificarilor efectuate de polițiști s-a constat ca acesta nu poseda permis…

- In jurul orei 22:40, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat in trafic un barbat, in varsta de 42 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. De asemenea, in urma verificarilor efectuate de polițiști s-a constat ca acesta nu poseda permis…

- Un șofer de camion roman in varsta de 50 de ani a fost condamnat vineri la cinci ani de inchisoare, impreuna cu interdicția de zece ani de a intra pe teritoriul Franței, scrie portalul de știri France Bleu.Romanul a fost arestat de agenții vamali luni, langa Le Perthus, imediat dupa ce intrase in Franța…