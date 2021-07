VIDEO și FOTO: Lebede pe “lacul fără fund” din Vintileasca Doua perechi de lebede au pipait in aceasta dimineața pe lacul Mare din comuna Vintileasca. Pasarile sunt in tranzit cel mai probabil catre Delta Dunarii. Insa, din cate se pare, celor patru lebede le place liniștea din zona dar si faptul ca apele sunt pline de plante acvatice și radacini, favoritele acestor pasari, dar și […] Articolul VIDEO și FOTO: Lebede pe “lacul fara fund” din Vintileasca apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

