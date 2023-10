Red Bull Outrun the Lift la ediția a VI-a

Cei mai buni alergători din România sunt așteptați să ia parte la o nouă ediție a competiției Red Bull Outrun the Lift. Ediția a VI-a va avea loc în acest an pe data de 14 octombrie începând cu orele 11:00. Premiile sunt substanțiale iar cei care vor reuși să ajungă înaintea telescaunului la finiș vor primi un bonus… [citeste mai departe]