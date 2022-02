Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, pompierii vranceni s-au luptat cu flacarile ce mistuiau vegetația uscata la Poiana Cristei și Panciu. Astfel ca, in jurul orei 19.30, un echipaj cu o autospeciala de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, in cooperare cu SVSU, a intervenit in comuna Poiana Cristei, pentru…

- Incendiile de vegetație pot face victime! Astazi, in jurul orei 14.30, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța producerea unui incendiu de vegetație uscata in comuna Dumbraveni. Catre locul indicat s-au deplasat, in cel mai scurt timp, 2 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani…

- STOP incendiilor de vegetație! La nivelul județului Vrancea, numai in luna ianuarie a.c., pompierii militari (ISU) și pompierii voluntari (SVSU) au intervenit pentru stingerea a 36 incendii de vegetație uscata in urma carora a fost afectata o suprafața de teren de aproximativ 223 ha. Astfel de intervenții…

- Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin, cu 2 autospeciale de stingere și 1 ambulanța SMURD, in localitatea Urechești, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un adapost de animale in suprafața de cca. 60 mp. Incendiul este localizat, se lucreaza la lichidare. Comunicat…

- O misiune de salvare a unei persoane care a cazut intr-o fantana se desfașoara in acest moment la Dumbraveni. Trei echipaje de pompieri acționeaza la fața locului, potrivit unui comunicat transmis de ISU Vrancea. „Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin in comuna Dumbraveni…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15.10, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța producerea unui incendiu in subsolul unui bloc de locuințe de pe strada Prof. Gh. Longinescu, din mun. Focșani. La locul indicat s-au deplasat, in cel mai scurt timp, 5 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri…