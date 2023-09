VIDEO. Și-a riscat viața pentru selfie: turist atacat de urs pe Transfăgărășan Un barbat din Polonia era cat pe ce sa fie linșat de un urs in timp ce incerca sa-i faca o poza. Scena a fost filmata și postata pe rețelele sociale. In imagini se poate observa cum barbatul se apropie extrem de mult de o ursoaica cu doi pui, in incercarea de a o fotografia. […] The post VIDEO. Și-a riscat viața pentru selfie: turist atacat de urs pe Transfagarașan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

