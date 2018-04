Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Canada a avut parte de o surpriza neplacuta atunci cand și-a luat mașina de la service. Daniel Sheikhan lasase deschisa camera de filmat montata pe bordul autovehiculului in valoare de 170.000 de euro. Cand s-a uitat peste imagini, barbatul a descoperit ca mecanicii…

- Un canadian si-a dus masina, un Mercedes S63 AMG in valoare de 170.000 de euro, la service pentru a i se remedia o problema usoara, si, din greseala a lasat pornita camera de bord. Dupa ce si-a luat masina inapoi a fost surprins cand a vazut ce au facut mecanicii cu ea. A aflat ca ei au luat masina…

- Barbatul care și-a dus Mercedesul S63 AMG la unul dintre service-urile companiei a uitat de camera de filmat montata pe bordul mașinii. Acesta a descoperit cu stupoare ce faceau mecanicii cu bolidul in valoare de 170.000 de euro. Incidentul s-a petrecut in Canada in anul 2015, dar barbatul susține și…

- Un barbat din Canada a ramas la propriu fara cuvinte atunci cand și-a luat mașina de la service. Automobilul, un Mercedes S63 AMG, a fost dus chiar la unul dintre service-urile companiei din Mississauga.

- Pepe a fost invitatul lui Catalin Maruța, la emisiune, și a facut dezvaluiri, atat din viața profesionala, cat și personala. Artistul a recunoscut ca a trecut prin momente dificile, insa a reușit sa treaca peste ele, iar acum se declara un barbat cu adevarat implinit, alaturi de Raluca și cele doua…

- Un barbat a facut furori pe Internet, dupa ce a fost prins in trafic, circuland fara permis de conducere. Video-ul in care sta de vorba cu un reporter, a devenit viral pe rețelele de socializare, datorita raspunsurilor sale senzaționale. Intrebat daca a fost supus unei evaluari psihiatrice, barbatul…

- Managerul chinez al unei companii a facut o gafa uluitoare. Dupa o conferința a ramas singur in sala cu o angajata de care era indragostit și au inceput sa faca amor. Managerul firmei nu și-a dat seama ca inca era pornita camera video, așa ca imaginile au fost vazute de angajații firmei și au devenit…

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce s-au rasturnat cu mașina la scurt timp de cand au pornit intr-o cursa nebuna. Din fericire, deși impactul a fost unul violent, doar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta șoferului a fost ranit. Polițiștii i-au facut dosar penal celui aflat la volan,…