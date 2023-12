Stiri pe aceeasi tema

- FURIOȘI… Scene ireale in municipiului Vaslui, chiar in prima seara de Craciun. Amețiți bine de aburii alcoolului, mai mulți tineri și-au imparțit pumni și picioare chiar la kilometrul zero al orașului. Printre ei, și Valentin Ursanu, jandarm in cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila Bacau. Impreuna cu prietenii…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Pe langa cele 17 zile libere legale pe care romanii le au in 2024, Guvernul va adauga trei minivacanțe, de 1 Mai, de Sfanta Maria și de Craciun. Potrivit proiectului de HG aflat joi pe masa Executivului, se adauga 3 zile libere la cele 18 existente deja, pentru a se face punte cu sarbatori legale. […]…

- Delia și-a uimit fanii cand a postat imagini cu bradul sau de Craciun, impodobit cu sacoșe de rafie. Delia a povestit ca s-a dus in piața Obor, a cumparat mai multe sacoșe dar și-a facut și diverse cumparaturi. Ulterior a postat un videoclip cu bradul ei de Craciun, acoperit cu sacoșe de rafie, prinse…

- Guvernul a aprobat Legea bugetului de stat, dar si bugetul asigurarilor sociale. Actele normative ar urma sa fie dezbatute saptamana viitoare de Parlament si se asteapta adoptarea lor inainte de Craciun. Guvernul a transmis, in noaptea de joi spre vineri, lista actelor normative adoptate: -PROIECT DE…

- Președintele a promulgat legea care crește veniturile angajaților Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Conform legii, salariile și alte drepturi ale personalului CNAS și al caselor de asigurari vor fi stabilite conform nivelului maxim de salarizare aflat in plata pentru funcțiile din cadrul…

- Managerul de campanie al PSD pentru alegerile europarlamentare, Mihai Tudose, a declarat miercuri seara, dupa ce liberalul Rares Bogdan a amenintat cu ruperea coalitiei, ca PSD nu are un protocol de colaborare cu Rares Bogdan, ci cu PNL. ”Poate anumite filme la care se uita ii dauneaza”, a spus Tudose.…

- Trupele israeliene se afla in ”inima orasului Gaza”, a anuntat marti Yoav Gallant, ministrul israelian al Apararii, care a descris situația operațiunii militare la o luna de la inceperea acesteia. ”Au venit dinspre nord și dinspre sud. Au intrat in coordonare totala intre forțele terestre, aeriene și…