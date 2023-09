VIDEO. Shaorma gratis ”pe viață” pentru cine oferă informații despre hoțul care a dat atacul într-un fast food Proprietarul unui fast food din Iași cere sprijinul celor care il pot recunoaște pe individul care l-a jefuit in toiul nopții, postand pe internet imaginile surprinse in acele momente de camerele de supraveghere din local. Reprezentanții restaurantului anunța ca cel care va oferi informații despre hoț va primi shaorma gratis tot restul vieții. “Munca nu […] The post VIDEO. Shaorma gratis ”pe viața” pentru cine ofera informații despre hoțul care a dat atacul intr-un fast food appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

