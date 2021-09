​&"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings&", primul film Marvel cu un supererou asiatic ca protagonist, a debutat în box office-ul nord-american cu încasari peste asteptari, relateaza site-ul boxofficemojo.com, citat de News.ro.



Lungmetrajul de aventuri are în centru un fost asasin care trebuie sa lupte cu mostenirea tatalui sau malefic si a sindicatului de crima organizata pe care îl conduce. Regizat de Destin Daniel Cretton (cunoscut pentru &"Just Mercy&"), filmul îi are în distributie pe Awkwafina, Michelle Yeoh, Tony Leung si Meng’er Zhang.



