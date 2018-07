Stiri pe aceeasi tema

- Englezii nu se dezmint. Sau mai bine zis, tabloidele lor. In ziua meciului cu "Los Cafeteros", The Sun a incins spiritele cu o coperta provocatoare la adresa adversarului. Ca sa ilustreze confruntarea cu Columbia, din "optimi", britanicii l-au ales pe golgeterul lor, Harry Kane, infașurat in drapelul…

- Shakira și jucatorul de fotbal Gerard Pique s-au cunoscut in 2010. A fost dragoste la prima vedere, in ciuda diferenței de varsta dintre ei doi (n.r. ii despart 10 ani. In 2010 artista avea 33 de ani, iar sportivul 23 de ani). Presa i-a și desparțit, insa cei doi au demonstrat ca dragostea invinge intotdeauna....…

- DupE ce a slEbit xi a lucrat intens la salE luni bune, Roxana Nemex in sfarxit se poate mandri cu o axa siluetE. A renuntat la orice inhibitie xi s-a fotografiat la malul mErii in ipostaze incendiare.

- In perioada martie - aprilie 2018, jandarmii calaraseni au depistat 5 tineri, cu varste cuprinse intre 19 si 21 ani, care aveau asupra lor substante interzise (etnobotanice) si mijloace de preparare a tigaretelor artizanale.

- Vacanta cu final trist pentru un sofer din Balti. S-a pornit la gratar, dar a ajuns cu BMW-ul in raul Raut. Norocul soferului a fost ca nu se afla in masina, iar in urma acestui incident nimeni nu a avut de suferit.