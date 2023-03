Stiri pe aceeasi tema

- Guinness World Records a anunțat vineri ca Shakira a spulberat mai multe recorduri in topurile Spotify și Billboard, datorita colaborarii sale cu DJ-ul argentinian Bizarrap, potrivit rollingstone.com. Este vorba de 14 recorduri Guinness World Records. Printre ele se numara și cel cu „BZRP Music Sessions…

- „BZRP Music Sessions Vol. 53”, piesa „acida” in care Shakira il ataca pe fostul ei soț Gerard Pique bate record dupa record in Guinness World. Pe YouTube, a trecut 416 milioane de vizualizari.

