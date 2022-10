Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a spus zilele trecute ca: „singura șansa a pacii in acest moment poate sa fie o negociere cu Rusia”, declarație in urma careia președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca cei care fac astfel de declarații sunt prada manipularilor rusești, adaugand ca nu se poate…

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat marți despre declarațiile ministrului Apararii Vasile Dincu, care a spus ca „singura sansa a pacii poate sa fie negocierea cu Rusia”. Dincu susține ca marile puteri trebuie sa negocieze pentru Ucraina, pentru ca „clasa politica din Ucraina nu poate sa isi…

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat marți, 11 octombrie, atacurile cu rachete rusesti asupra oraselor din Ucraina și i-a raspuns ministrului PSD al Apararii, Vasile Dincu, cel care afirmase ca singura sansa de pace este ca Ucraina sa negocieze cu Rusia.Intrebat de jurnaliști, dupa intalnirea cu…

- Multi dintre ucrainenii predati de Moscova Kievului, intr-un important schimb de prizonieri de razboi care a avut loc miercuri, au fost „torturati in mod brutal” in captivitate, acuza un oficial ucrainean de rang inalt, Kirilo Budanov, relateaza AFP. „Multi dintre ei au fost torturati in mod brutal”,…

- Asa-numitul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitaly Ignatiev, a anuntat intr-un interviu pentru presa rusa ca Transnistria urmareste obiectivul de a adera la Federatia Rusa, imediat ce va obtine independenta. Ignatiev a facut referire la necesitatea de a aplica rezultatele unui „referendum”, desfasurat…

- Guvernul rus a inceput sa lanseze apeluri la „mobilizarea de voluntari” in fiecare din regiunile sale pentru formarea de noi batalioane cu care sa continue invazia in Ucraina, potrivit grupului de experti americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), citat joi de agentia…

- Un al treilea cetațean american este ținut captiv de separatiștii pro-Rusia din Ucraina, transmite presa internaționala, care ii citeaza in acest sens pe prietenii și pe membrii familiei acestuia. Este vorba despre Suedi Murekezi (foto principala), in varsta de 35 de ani. Suedi Murekezi ar fi fost arestat…

- Rusia nu a reusit sa-si atinga obiectivul principal al interventiei sale in Ucraina, și anume ocuparea intregii tari, motiv pentru care se pregateste sa anexeze teritoriile pe care le-a ocupat, a declarat, miercuri, Vadim Skibitki, purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului…