- Staretul Manastirii Popauti, arhimandritul Ioan Harpa, va sluji la Biserica Uspenia in ziua de praznuire a Sfantul Mare Mucenic si Tamaduitor Pantelimon Botoșanenii sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani, la BISERICA USPENIA , din Centrul Vechi, pentru a-l cinsti in rugaciune pe Sfantul Mare…

- VIDEO: Fiica parintelui Ioan Alupoaiei, parohul Bisericii „Izvorul Tamaduirii” din Botoșani, s-a cununat cu alesul inimii Toți tinerii viseaza și așteapta cu mare bucurie ziua in care vor deveni mire și mireasa. Ziua nunții este cea mai frumoasa din viata lor, este ziua de naștere a unei noi familii.…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Pogorarea Sfantului Duh. Rusaliile – Cincizecimea Una dintre cele mai vechi si insemnate sarbatori crestine este Pogorarea Sfantului Duh sau ziua Cincizecimii, intrucat serbarea are loc la 50 de zile dupa Invierea Domnului. Inainte de a se urca la cer, Hristos le-a poruncit ucenicilor…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Mucenici Manuil, Savel și Ismail Acesti trei frati erau din Persida, si fiind trimisi de Valtan, imparatul persilor, pentru pace, in zilele lui Iulian Paravatul (pe care-l vazusera in Calcedon ca aducea jertfa la idoli si multi se trageau spre ratacirea lui), fiind ei…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfantul Mare Mucenic Ioan s-a nascut in jurul anului 1300, din parinți creștini greci, iubitori de Dumnezeu, ceea ce l-a facut sa fie ravnitor al implinirii poruncilor lui Hristos. Ocupația lui de baza era negoțul, calatorind adesea…

- Acest preacuvios parinte a fost unul din cei mai vestiti duhovnici ai Manastirii Neamt din secolul trecut.Nascut in comuna Calinesti (Botosani) din parinti foarte iubitori de Hristos, a intrat in nevointa calugareasca in anul 1785. In acea vreme, viata duhovniceasca in Manastirea Neamt, sub ...

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Sfintit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei, si cei impreuna cu el Sfantul Patrichie a trait in secolul al 4-lea dupa Hristos si a fost Episcop in Prusa. Acest oras avea izvoare de ape fierbinti si era situat pe malul dinspre Asia al Marii Negre, din tinutul Bitiniei.…

- Clopotarul electronic, cel care aduce credinciosii spre biserica cu ajutorul tehnologiei In vremuri in care spiritul “iepurasului” a acaparat cu totul sarbatoarea Pastelui, cand “Hristos a inviat” e transmis via WhatsApp, a aparut o noua meserie – clopotarul electronic, cel care aduce credinciosii spre…