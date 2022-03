Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat un videoclip cu un prizonier rus care a declarat ca armata rusa are instrucțiuni directe de a impușca civili in Ucraina. „Armata Rusa are o instrucțiune directa de a impușca civili in Ucraina. Aceeași carte alba pentru impușcatura ii este acordata armatei ruse, care refuza sa omoare femei și copii. Unul dintre invadatorii ruși vorbește despre acest lucru in videoclipul SBU”, a spus Serviciul de Securitate al Ucrainei, relateaza Ukriform. De cealalta parte, Rusia susține in repetate randuri ca nu ataca civilii și acuza partea ucraineana ca se…