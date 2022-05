Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne al nerecunoscutei regiuni separatiste Transnistria a anunțat miercuri ca la ora 8.45 ar fi fost trase mai multe focuri de arma dinspre Ucraina asupra localitații Cobasna. In Cobasna se afla unul dintre depozitele de muniții ale Rusiei. De ce este importanta Transnistria pentru…

- Republica Moldova l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Chisinau, Oleg Vasnețov, dupa ce, un general rus, comandantul adjunct al Districtului Militar Central, a vorbit despre invadarea Transnistriei , unde „exista fapte de oprimare a populației de limba rusa”, informeaza Agerpres. Ministerul de…

- Republica Moldova acuza Rusia ca incearca sa recruteze moldoveni din regiunea Transnistria, anunța Sky News Specialiștii susțin ca exista posibilitatea ca Rusia sa incerce sa iși refaca forțele din Ucraina prin utilizarea trupelor staționate in regiunea separatista Transnistria. Serviciile secrete britanice…

- Serviciile secrete ucrainene au interceptat conversația unui soldat rus despre planurile de distrugere a orașelor. Fasciștii ruși discuta cu rudele lor instrucțiuni pentru distrugerea orașelor ucrainene: „Putin a spus sa nivelam totul cu pamantul”. Acest lucru se afirma in interceptarile conversațiilor…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari ca țara sa nu va incalca sanctiunile internationale impuse Federatiei Ruse ca urmare a invaziei in Ucraina. Singura vulnerabilitate este cea legata de gazele naturale. Maia Sandu declara ca Bancile din Republica Moldova respecta toate restrictiile…

- Armata rusa a organizat in Belarus un loc unde se vand bunurile furate in timpul invadarii Ucrainei, transmite Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei.„In orașul Narovlya (Belarus), invadatorii au inființat un bazar specializat in care vand bunuri furate in Ucraina.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca ziua de astazi, 4 aprilie, a fost declarata zi de doliu national in memoria victimelor din Ucraina și a condamnat atrocitațile care au avut loc in orasul ucrainean Bucha de langa Kiev. „Am declarat aceasta zi de doliu in memoria oamenilor nevinovați…

- Informația precum ca Ucraina este atacata din partea Transnistriei, în aceasta dimineața, este una falsa. Despre aceasta a informat purtatorul de cuvânt din cadrul Ministerului Apararii, Maria Arama, transmite Știri.md. „În contextul știrilor circulate pe…