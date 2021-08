Stiri pe aceeasi tema

- Biserica intreaga, poporul lui Dumnezeu, este chemata ca in duminica ce urmeaza sa o cinsteasca in chip deosebit pe Preacurata Fecioara Maria in misterul inaltarii sale cu trupul si sufletul la cer. Biserica, inca din primele veacuri, in intelepciunea ei divina, a stiut sa se indrepte spre Sfanta Fecioara…

- In orașul mexican Puebla s-a deschis acum doar citeva zile o biserica inchinata lui Diego Maradona. Regretatul star argentinian are și o religie proprie, inființata acum mai mult de 20 de ani. Biserica din centrul orașului mexican Puebla, deschisa pe 7 iulie și inchinata fotbalistului Diego Maradona,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis ieri o atentionare de calatorie pentru Grecia, prin care informeaza cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in aceasta țara ca autoritațile elene au transmis o avertizare pentru insula Kefalonia, din cauza unui incendiu puternic. Incendiul…

- Samsung Galaxy S21 FE ar putea fi intarziat, au raportat surse coreene mai devreme astazi. Agenția de știri ETNews nu a reușit sa-și confirme raportul și de atunci a șters articolul. Samsung a intervenit apoi pentru a face lumina in aceasta privința, deși nu a oferit prea multe detalii. Producatorul…

- La mijlocul secolului al XIX-lea, Transilvania era o provincie situata la periferia Imperiului Habsburgic. Era o societate preponderent rurala, multietnica și multiconfesionala, populația majoritara a provinciei fiind constituita din romani de religie greco-catolica. Mentalitatea oamenilor simpli era…

- APM Constanta si a dat acordul pentru constructia unei biserici in 23 August, judetul Constanta Imobilul va fi format din biserica si casa sociala Arhiepiscopia Tomisului a obtinut de la Agentia pentru Protectia Mediului unda verde pentru edificarea unei biserici in comunitatea din localitatea 23 August,…