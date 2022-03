Stiri pe aceeasi tema

- Napoli și AC Milan se intalnesc azi, de la 21:45, in cea mai așteptata partida a etapei a 28-a din Serie A. Cele doua rivale sunt implicate in lupta la titlu, alaturi de Inter, iar cine caștiga meciul din aceasta seara va urca pe prima treapta a clasamentului. Inter și-a facut, in sfarșit, datoria și…

- AC Milan a facut un pas greșit in lupta pentru titlu in Serie A! „Rossonerii” au incheiat la egalitate meciul de pe teren propriu jucat cu Udinese, scor 1-1. Gazdele au preluat conducerea pe tabela inca in prima repriza. Rafael Leao a marcat in minutul 29.

- AC Milan a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Udinese, grupare aflata in lupta pentru evitarea retrogradarii. Confruntarea de pe San Siro a facut parte din etapa cu numarul XXVII din Serie A.

- Napoli continua lupta pentru titlu in Serie A! "Gli Azzurrii" s-au apropiat la doua puncte de liderul AC Milan, dupa remiza obținuta in meciul jucat in deplasare cu Cagliari din cadrul etapei a 26-a a campionatului Italiei.

- AC Milan a terminat la egalitate meciul din deplasare cu Salernitana, ultima clasata din Serie A, scor 2-2, și a ratat șansa de a se distanța la 4 puncte de Inter, care are și doua meciuri mai puțin jucate. Deși inițial parea o formalitate, avand in vedere ca a fost un duel intre prima și ultima clasata,…

- AC Milan a profitat de remiza dintre Napoli și Inter Milano și a urcat pe prima poziție in Serie A, dupa ce a invins-o cu 1-0 pe Sampdoria, duminica, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Italiei.

- Formatia AC Milan s-a calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Cupei Italiei, trecand in optimi de Genoa, scor 3-1 dupa prelungiri, conform news.ro Genoa a condus cu 1-0, prin golul marcat de Ostigard in minutul 17. Pentru Milan au inscris Giroud ’74, Leao ‘102 si Saelemaekers ‘112.Joi…

- Formatia FC Torino a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Fiorentina, in etapa a XXI-a a campionatului Italiei, informeaza News.ro. Golurile au fost marcate de Singo '19, Brekalo '23, '31 si Sanabria '58.In clasament, Torino este pe locul 9, cu 28 de puncte, iar…