- Igor Dodon sustine ca s-a inteles cu Federatia Rusa ca Republicii Moldova sa-i fie oferit un avion de mari dimensiuni, pentru transportarea vizierelor, mastilor de protectie, medicamentelor etc. din China in Republica Moldova.

- Republica Moldova a primit astazi 10 mii de teste pentru diagnosticarea de laborator a noului tip de coronavirus, din parte Federației Ruse, drept ajutor medical. Anunțul a fost facut de președintele Igor Dodon, care a precizat ca testele au fost aduse cu o cursa speciala de la Moscova, alaturi de mai…

- Federatia Rusa a oferit Republicii Moldova 10 mii de teste pentru diagnosticarea de laborator a noului tip de coronavirus. Aceste teste permit obtinerea rezultatul in decurs de doua-patru ore si deja sunt apreciate in Rusia si in alte tari, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facbook.

- Presedintele Igor Dodon a declarat ca Federatia Rusa a reconfirmat ca va oferi Republicii Moldova imprumutul promis, in suma de 200 milioane de dolari, pentru reabilitarea drumurilor, in pofida deprecierii semnificative a rublei rusesti, dar si a crizei mondiale provocate de raspandirea coronavirusului.

- Rusia isi va inchide de miercuri pana la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti in tara, anunța Agerpres.Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi sefi de guverne in legatura cu intrarea in vigoare a acestei masuri incepand de miercuri…

- Un nou capat de acuzare in dosarul intentat de autoritațile din Federația Rusa pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Acesta a fost invinuit, in absența, de introducerea ilegala in țara a unei partide de 20 kg de hașiș, livrata din Maroc și descoperita intr-un garaj in garaj din Moscova, scrie Kommersant…

- Liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, a criticat initiativa lui Igor Dodon privind contractarea unui imprumut din Federatia Rusa, in suma de 500 milioane de dolari, destinat reabilitarii drumurilor din Republica Moldova.

- La o zi dupa 3 martie, ziua Eliberarii Bulgariei de sub stapânire otomana, Grupul parlamentar al „Partidului Socialist Bulgar (BSP) pentru Bulgaria” a pus pe ordinea de zi ca subiect extraordinar o propunere de decizie prin care Adunarea Naționala se pronunta pentru abrogarea sancțiunile…