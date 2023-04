Statele Unite nu au eliberat vize jurnalistilor rusi. Ministerul de Externe a spus ca acest lucru „nu va fi uitat, nu va fi iertat”, potrivit Nexta. Jurnaliștii ruși trebuiau sa zboare la New York cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care va lua parte la Consiliul de Securitate al ONU. Lavrov a spus ca […] The post VIDEO. Serghei Lavrov amenința SUA care nu a eliberat vize jurnalistilor rusi: Acest lucru „nu va fi uitat, nu va fi iertat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .