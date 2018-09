Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a recunoscut ca i-a transmis semnale jucatoarei americane in finala US Open, dar sustine ca si antrenorul japonezei Naomi Osaka, Sascha Bajin, a procedat la fel tot meciul, relateaza Reuters. Serena Williams, care si-a pierdut cumpatul…

- Serena Williams a ajuns la a doua finala de Grand Slam din 2018, insa, cu siguranta, acest ultim act de la Flushing Meadows ii va lasa o amintire extrem de urata. Pe langa faptul ca a fost invinsa de Naomi Osaka (19 WTA), americanca de 36 de ani si-a iesit din minti in setul doi. Iar asta din cauza…

- Serena Williams (36 de ani, 26 WTA) a fost invinsa in finala turneului de Mare Șlem de la US Open de japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 19 WTA), 2-6, 4-6, dupa un meci marcat de discuțiile aprinse dintre americanca și arbitrul de scaun Carlos Ramos din setul secund. ...

- Serena Williams a pierdut finala de la US Open in fața lui Naomi Osaka, 2-6, 4-6, dupa un meci incendiar. In debutul setului doi, Serena a primit avertisment de la arbitrul Carlos Ramos, pentru coaching, dupa ce Ramos a observat un gest al antrenorului Patrick Mouratoglou. Serena s-a aparat, susținand…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, luni, ca nu crede ca Serena Williams va mai reveni vreodata in fruntea clasamentului WTA."Si eu am avut declaratii d-astea, mai deplasate, dar nu stiu de ce spune (n.r. - Patrick Mouratoglou) treaba asta. Probabil ca are probleme ca nu mai e numarul…

