- Tenismena americana Serena Williams (9 WTA) s-a calificat in turul al treilea de la Australian Open, miercuri, dupa ce a invins-o pe slovena Tamara Zidansek (70 WTA), scor 6-2, 6-3, scrie Mediafax. Fostul lider mondial a controlat partida, dominand la aproape toate capitolele.Serena Williams…

- Jurnalistul Peter Bodo, de la ESPN, considera ca Simona Halep se poate incurca inca de la primul meci pe care il va disputa la turneul de mare șlem Australian Open."Simona halep nu a mai jucat convingator de la un moment extraordinar aș carierei sale, titlul de la Wimbledon. de atunci, bilanțul este…

- Simona Halep (28 de ani), locul 4 WTA, va debuta, marti, de la ora 10:00, la editia din acest an a turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului. In runda inaugurala, campioana noastra o va intalni pe Jennifer Brady (24 de ani), a 49-a jucatoare de tenis a lumii, reprezentanta Statele Uunite…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a patra favorita, o va infrunta pe americanca Jennifer Brady in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate joi. Halep (28 ani), care a pierdut in optimi…

- *Serena Williams (10 WTA) a castigat, ieri, turneul de la Auckland, primul ei trofeu dupa ce a nascut o fetita, in septembrie 2017. Ea a revenit in competitii in martie 2018.Americanca de 38 de ani a dispus in finala de compatrioata ei Jessica Pegulla (82 WTA), cu scorul de 6-3, 6-4. Finala a durat…

- Simona Halep va fi favorita numarul patru la Australian Open, iar la casele de pariuri situația e aceeași: romanca e cotata a patra la caștigarea turneului. La Betano, marea favorita e Serena Williams, proaspata campioana de la Auckland. Americanca e cotata cu 6.00 la caștigarea turneului. Pe locul…

- ​Serena Williams (10 WTA, 38 WTA) nu i-a oferit șanse Amandei Anisimova (25 WTA, 18 ani), s-a impus cu 6-1, 6-1, și s-a calificat în finala turneului de la Auckland, unde o va întâlni pe Jessica Pegula, care a trecut de Caroline Wozniacki.Prezenta pentru a doua oara la acest turneu,…

- Serena Williams și Caroline Wozniacki s-au calificat azi in semifinalele turneului de la Auckland, dupa ce au trecut de Caroline Dolehide/Johanna Larsson (SUA/Suedia) cu 6-2, 6-1. Americanca și daneza au decis sa joace impreuna la dublu, dupa ce Wozniacki a anunțat ca se va retrage din tenis odata…