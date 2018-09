Stiri pe aceeasi tema

- US OPEN 2018. Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, ajunsa in prima sa finala de Mare Slem, a declarat, joi, dupa victoria din semifinale la US Open, ca se simte intr-o situatie ''ireala'', deoarece a visat dintotdeauna sa joace o finala de Mare Slem contra

- Japoneza Naomi Osaka o intalneste a doua oara pe americanca Serena Williams, in finala US Open, dupa ce a castigat partida din primul tur al Miami Open, in martie, cu scorul de 6-3, 6-2. Atunci, fostul lider WTA era la al patrulea meci dupa ce a nascut, acum este la a doua finala de Grand Slam consecutiva…

- Serena Williams a nascut o fetita la 1 septembrie 2017 si, dupa un an, va disputa a doua finala consecutiva de Grand Slam, la US Open. Fostul lider WTA afirma ca jocul ei nu este inca la nivelul pe care il doreste, dar este incredibil ca a putut sa revina in fazele superioare ale turneelor dupa problemele…

- Un scenariu mai frumos si mai pe placul fanilor locali nu se putea scrie nici la Hollywood: Serena Williams (26 WTA) poate castiga primul Grand Slam dupa nasterea primului ei copil chiar la New York!

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, cu 39 titluri de Grand Slam in palmares, sugereaza ca este victima unei atitudini discriminatorii din partea Agentiei nationale antidoping (USADA), din cauza numarului mare de controale suportate, relateaza DPA, citata de Agerpres. ”…si vine timpul din…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, cu 39 titluri de Grand Slam in palmares, sugereaza ca este victima unei atitudini discriminatorii din partea Agentiei nationale antidoping (USADA), din cauza numarului mare de controale suportate, relateaza DPA. ''...si vine timpul…

- Serena Williams susține ca este discriminata de testarile repetate la care a fost supusa în ultima vreme. ”E momentul acela al zilei în care facem un test antidoping <random>, iar singura testata este Serena. Dintre toate jucatoarele,…

- Serena Williams, 36 de ani, locul 183 WTA, a pierdut finala Wimbledon, scor 6-3, 6-3, dupa doar o ora și 7 minute de joc, impotriva nemțoaicei Angelique Kerber, 30 de ani, locul 10 WTA. Dupa meci, Alexis Ohanian a scris pe contul de Instagram un mesaj emoționant pentru Serena Williams. "La cateva ziua…