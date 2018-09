Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams a pierdut finala de la US Open in fața lui Naomi Osaka, 2-6, 4-6, dupa un meci incendiar. In debutul setului doi, Serena a primit avertisment de la arbitrul Carlos Ramos, pentru coaching, dupa ce Ramos a observat un gest al antrenorului Patrick Mouratoglou. Serena s-a aparat, susținand…

- US OPEN 2018. Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, ajunsa in prima sa finala de Mare Slem, a declarat, joi, dupa victoria din semifinale la US Open, ca se simte intr-o situatie ''ireala'', deoarece a visat dintotdeauna sa joace o finala de Mare Slem contra

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost lider mondial, si japoneza Naomi Osaka vor juca finala turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile clare obtinute, joi, in semifinale, la New York.

