- Senatorul PSD Emilia Arcan a reacționat dupa ce Florin Cițu și-a retras mandatul inaintea votului de investire: „Ei sunt cei care au fugit inainte de investirea propriului guvern! Florin Vasile Cițu și-a depus mandatul… Un gest iresponsabil, ținand cont in special de actuala pandemie, cand romanii au…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban, la Romania TV Cum l-a convins Klaus Iohannis sa se retraga. Presedintele Klaus Iohannis a nominalizat un premier in interiorul PNL. Mi-am depus mandatul. Decizia CCR era neclara. Pentru ca PSD a boicotat procedura de investire. Am considerat mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca l-a desemnat pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru.Victor Ponta a declarat, miercuri seara, ca Pro Romania nu va vota investirea noului guvern și acuza ca PNL și PSD au facut ”blat”.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a venit cu precizari legate de liftiera de la minister, aratand ca, odata expirat contractul cu firma la care aceasta era salariata, nu a mai dorit prelungirea lui, deoarece ''nu este necesar ca cineva sa fie angajat pentru a apasa pe buton''."Regret ca…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța, cu surle și trambițe, ca a dat afara o liftiera de la Ministerul Muncii și anunța ca va merge pe scari sau iși va chema liftul singura. Intre timp, liliftiera s-a intors la munca și asta pentru ca ea este angajata a firmei care asigura mentenanța ascensorului,…

- Ministrul Muncii a declarat ca momentan nu se poate mari pensia minima, presiunea pe buget fiind prea mare, dar ca se cauta solutii si in cursul acestui an ministerul pe care il conduce va veni cu un plan in acest sens. De asemenea, Violeta Alexandru a explicat ca se cauta solutii si pentru ca acele…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-ar pregati sa candideze la functia de primar al Sectorului 1, sustine Cristian Vasilcoiu, fost consilier al ministrului Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acestuia, in timpul programului de la minister, Violeta Alexandru lucreaza la site-ul de candidat. CITEȘTE…

- Salariul minim brut lunar va creste, din ianuarie 2020, la 2.230 lei, fața de 2.080 lei in decembrie 2019, potrivit unei Hotarari de Guvern publicate in Monitorul Oficial. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru: “Aceasta rezulta intr-un venit net de 1.346 de lei, ceea ce inseamna…