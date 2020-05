Stiri pe aceeasi tema

- „La Centrul pentru persoane vârstnice din localitatea Santioana, com. Țaga, ca urmare a testarii personalului la ieșirea din tura de 14 zile, au fost depistați 5 dintre angajați pozitivi Covid19, asimptomatici, în condițiile în care la testarea obligatorie la intrarea în…

- Joi, 7 mai, 13:00 392 de cazuri noi au fost confirmate in ultimele 24 de ore pe teritoriul Romaniei, in creștere fața de ieri (270). Totalul a ajuns la 14.499 pacienți infectați, dintre care 6.144 vindecați și 876 decedați. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 9.474 de teste. Situația la Constanța:…

- Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: 227 persoane se afla în carantina 313 persoane aflate în autoizolare la domiciliu 179 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din județul Cluj sunt internate în spitalele dedicate din municipiul…

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 27 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 206 persoane se afla in carantina 223 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 165 persoane depistate pozitiv cu Covid-19…

- Prefectul a transmis ca, la aceasta ora, in spitatele dedicate din Cluj-Napoca sunt internați 167 pacienți infectați cu noul coronavirus. Astazi, 24 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 204 persoane in carantina, 308 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 167 persoane…

- Autoritațile au transmis, astazi, ca la nivelul județului Cluj sunt 143 de persoane infectate cu COVID-19, internate in spitalele dedicate. Astazi, 21 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: -172 persoane in carantina -510 persoane aflate in autoizolare la domiciliu –143…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 332 persoane…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus), anunța autoritațile. Pana sambata, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost…